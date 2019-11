"Amalaya" gibt Konzert

Morgen um 20 Uhr spielt die Gruppe "Amalaya" Musik aus verschiedenen Welten im "Blauen Haus" in Döllnitz. Wenn sich die sechs Musiker aus Argentinien, Deutschland und Syrien treffen, wird der gesamte Mittelmeerraum besungen, verbinden sich lateinamerikanische Rhythmen und arabische Texte auf elegante Art und Weise, wird mal zeitgenössisch, mal traditionell nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden gesucht, mal andächtig harmonisiert, mal tanzbar gemacht. Das spanischsprachige Ojalá soll auf das arabischsprachige Inschallah - so Gott will - zurückgehen. Die indigene Sprache Südamerikas Quechua hat ein eigenes Wort für diesen Ausdruck: Amalaya. Solche und andere kulturelle Überschneidungen hat sich das Leipziger Ensemble zur Freude, Hoffnung und Herausforderung gemacht. red