"Amal" sucht Mitstreiter

Das Frauenprojekt "Amal" ist ein Projekt des Caritasverbandes Coburg zur Unterstützung von geflüchteten Frauen und Migrantinnen, die in Coburg wohnen. Im Projekt geht es darum, diese zu unterstützen, ihnen Informationen zu vermitteln, neue Begegnungen zu schaffen, die Selbsthilfekräfte zu stärken und Integration zu fördern, heißt es in einer Mitteilung. Da hierfür ein Engagement der Mitbevölkerung notwendig sei, würden Ehrenamtliche gesucht, die sich gerne in das Projekt einbringen.

Zum einen werden deutsche Sprachhelferinnen gesucht, die die ausländischen Frauen bei der Sprachpraxis durch regelmäßige private Treffen unterstützen. Ziel ist es, die mündliche Sprachfähigkeit durch Gespräche oder gemeinsames Lesen zu verbessern. Didaktische Vorkenntnisse werden nicht gebraucht. Zum anderen werden Ehrenamtliche zur Kinderbetreuung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen des Frauenprojektes gesucht. Es werden unter anderem Nachmittagscafés, Vorträge sowie Lese-Triathlons durchgeführt, wozu auch die Kinder der Frauen eingeladen sind, so dass die Betreuung der Kinder dabei sichergestellt werden muss. Zusätzlich ist eine Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung der Treffen nötig.

Informationen hat Katharina Koch - Frauenprojekt "Amal" - Caritasverband Coburg, Telefon 09561/8144-29, mobil: 0157/73721018, E-Mail: k.koch@caritas-coburg.de. red