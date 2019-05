Am Wochenende wird wieder rund um Feldbuch gewandert

Am kommenden Wochenende, 25. und 26. Mai, findet unter der Schirmherrschaft von Landrat Klaus Peter Söllner der 34. Internationale IVV-Wandertag der Wanderfreunde Feldbuch und Umgebung statt. Start ist am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 7 und bis 12 Uhr an der Feldscheune in Feldbuch.

Es werden zwei Strecken angeboten, eine über fünf und eine über zehn Kilometer. An den Kontrollstrecken gibt es für jeden Teilnehmer kostenlos Tee. Am Sonntag wird Pfarrerin Sigrun Wagner ab 10 Uhr Gottesdienst unter den Bäumen neben der Scheune halten. Gewandert wird bei jedem Wetter.

Noch Anmeldung möglich

Kurzentschlossene können sich noch bei Harald Gredlein unter Telefon 09223/215158 und Dieter Pöhlmann unter 09223/1446 anmelden.

Aber auch an den beiden Wandertagen wird niemand ohne Voranmeldung weggeschickt. Groß war der Andrang im vergangenen Jahr. Fast 1000 Wanderer waren nach Feldbuch gekommen, um eine der zwei Strecken zu absolvieren, die Harald Gredlein und seine Helfer ausgesucht und ausgeschildert hatten, damit jeder Teilnehmer auch wieder ins Ziel fand.

Bis zu 150 Kilometer waren die Wanderfreunde Markt Erlbach nach Feldbuch angereist, um die Strecke entlang der Fränkischen Linie zu meistern. klk