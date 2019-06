Die 47. Internationalen Wandertage in Heßdorf finden am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juni, statt. Start und Ziel ist die Sporthalle in Hannberg. Startzeiten sind jeweils von 6 bis 11 Uhr für 20 Kilometer und von 6 bis 12 Uhr für fünf und zehn Kilometer. Am Sonntag werden ab 11 Uhr die stärksten Gruppen und Vereine geehrt. Anmeldung bis Donnerstag, 20. Juni. red