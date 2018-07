Am Wochenende ist Kerwa in Stücht

wo



Die Dorfgemeinschaft Stücht lädt von Samstag, 7., bis Montag, 9. Juli, zur alljährlichen Kerwa am Dorfplatz ein. Der Dorfplatz befindet sich Inmitten der Ortschaft direkt vor dem Haus der Bäuerin. Am Samstag beginnt der Festbetrieb ab 17 Uhr. Hier gibt es Makrelen vom Grill sowie andere Speisen. Am Sonntag ist um 10 Uhr Frühschoppen - der Festbetrieb ist durchgehend bis in die Abendstunden. Mittags werden Schäufele serviert. Nachmittags gibt es Kaffee und von den Dorffrauen selbst gebackenen Kuchen. Zum Festausklang am Montag werden ab 17 Uhr verschiedene Brotzeiten angeboten.