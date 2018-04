Am Wochenende ist Hegeschau in Weingarts

Die Kreisgruppe Forchheim des Bayerischen Landesjagdverbands und die untere Jagdbehörde des Landratsamts Forchheim laden wieder die Öffentlichkeit am Samstag, 21. April, zur öffentlichen Hegeschau in der Sportgaststätte Weingarts ein. Das teilt das Landratsamt Forchheim mit.

Zwischen 16 und 18 Uhr können die ausgestellten Jagdtrophäen des Jagdjahrs 2017/2018 besichtigt werden und Informationen über das Jagdwesen im Allgemeinen eingeholt werden. Die alljährliche Durchführung der öffentlichen Hegeschau ist in der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes gesetzlich vorgeschrieben.

Die Hegeschau hat nach dem Jagdrecht eine Reihe wichtiger Aufgaben zu erfüllen: über die Entwicklung der Wildschadenssituation und der Waldverjüngung, die Erfüllung der Abschusspläne, die körperliche Verfassung des Wilds und die strukturelle Entwicklung der Wildbestände soll damit informiert werden.



Abschluss

Die Hegeschau der Forchheimer Jäger ist letztlich ein wichtiger Beitrag zur Umweltinformation für Behörden und die Öffentlichkeit. Mit der Hegeschau wird das alte Jagdjahr abgeschlossen und das neue begonnen, heißt es in der Pressemitteilung.



Kurzreferat Waldumbau

Im Anschluss an die öffentliche Hegeschau sind ab 18 Uhr alle Jäger sowie die Jagdvorsteher im Landkreis Forchheim zu einer Abschlussbesprechung mit verschiedenen Themenbereichen und Berichten eingeladen. Neben Berichten und aktuellen Informationen des Landesjagdverbandes, des Kreisjagdberaters und der unteren Jagdbehörde steht in diesem Jahr ein Kurzreferat zum Thema "Waldumbau" auf der Tagesordnung. red