Am Wochenende die Stadt erkunden

Während der Tour "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" erkunden die Teilnehmer am Freitag, 24. Januar, ab 20 Uhr die Stadt und ihre Geschichte. Am Samstag, 25. Januar, findet "Der Klassiker: Führung durch Altstadt und historische Kuranlagen und -gebäude" statt. Bei der Führung lernen die Teilnehmer die Altstadt sowie die Kuranlagen und ihre Gebäude von innen kennen. Start ist um 10 Uhr. Treffpunkt ist jeweils an der Tourist-Information Arkadenbau. Dort sind auch die Eintrittskarten erhältlich, oder unter Tel.: 0971/804 84 44 bzw. per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de sek