Am Wochenende die Stadt erkunden

Besucher und interessierte Einwohner haben am Donnerstag, 28. November, um 20 Uhr die Gelegenheit, mit dem Nachtwächter die Stadt zu erkunden. Die zirka 90-minütige Tour startet an der Tourist-Info Arkadenbau. Am Samstag, 30. November, heißt es dann: "Wo Kaiser, Fürsten war'n zum Kuren, wandeln wir auf deren Spuren!". Unter diesem Motto führt Grand Portier Udo

Dickhage durch die Stadt. Die zirka 90-minütige Tour beginnt um 10.15 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau. sek