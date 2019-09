Am Wochenende die Stadt erkunden

Gäste und interessierte Einwohner haben am Wochenende wieder die Möglichkeit, die Stadt im Rahmen verschiedener Führungen zu erkunden. Am Freitag, 13. September, zeigt der Nachtwächter verborgene Winkel im Laternenlicht. Beginn ist um 21 Uhr. Im Rahmen der Grünführung "Palme, Linde, Rose" am Samstag, 14. September, entdecken die Teilnehmer ab 15 Uhr die Geschichte der Kuranlagen. Sole, Salz, Saline - was es damit auf sich hat und welche Rolle das Wasser für Bad Kissingen spielt, vermittelt die Führung "Erlebnis Heilwasser im Wandel der Zeit" am Sonntag, 15. September. Diese Tour beginnt um 10.30 Uhr und startet wie alle anderen Führungen im Kurgarten vor dem Arkadenbau. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44 oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. sek