Am Wochenende die Stadt erkunden

"Wo Kaiser, Fürsten war'n zum Kuren,

wandeln wir auf deren Spuren!" heißt es am Samstag, 23. Februar. Unter diesem Motto führt Grand Portier Udo Dickhage durch die Stadt. Die zirka 90-minütige Tour startet um 11.45 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau. Ebenfalls am Samstag, 23. Februar, gilt es, mit dem Nachtwächter im flackernden Laternenlicht verborgene Winkel zu entdecken und im Mondschein der Ballade vom Ritter Kunibert zu lauschen. Während der abendlichen Tour "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" erkunden Besucher und Einwohner die Stadt und ihre Geschichte. Die zirka 75-minütige Tour beginnt an der Tourist-Info Arkadenbau. Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt. Karten: Tourist-Info, Tel.: 0971/804 84 44, E-Mail: kissingen-ticket@badkissingen.de. sek