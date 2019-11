Am Wochenende die Innenstadt erkunden

Besucher und Einwohner haben am Freitag, 15. November, um 20 Uhr die Gelegenheit, mit dem Nachtwächter die Stadt und ihre Geschichte zu erkunden. Die zirka 90-minütige Tour startet an der Tourist-Information Arkadenbau. Am Samstag, 16. November, heißt es: "Wo Kaiser, Fürsten war'n zum Kuren, wandeln wir auf deren Spuren!". Unter diesem Motto führt Grand Portier Udo Dickhage durch die Stadt. Bei seinem Rundgang gibt er tiefe Einblicke in die Geschichte Bad Kissingens. Die zirka 90-minütige Tour beginnt um 10.15 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau. "Erlebnis Heilwasser im Wandel der Zeit" heißt eine 90-minütige Erlebnisführung, bei der die Teilnehmer Wissenswertes über die Tradition der Kur, die Wirkweisen der Heilwässer und das Zusammenspiel von Heilwasser und Salz erfahren. Die Führung endet mit einer Probe der öffentlich zugänglichen Heilbrunnen in den Kuranlagen. Ausgangspunkt ist am Sonntag, 17. November, um 10.30 Uhr am Eingang des Arkadenbaus. sek