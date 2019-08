Am Wochenende die Innenstadt erkunden

Besucher und interessierte Einwohner haben am Freitag, 9. August, um 21 Uhr die Gelegenheit, mit dem Nachtwächter verborgene Winkel zu entdecken und im Mondschein der Ballade vom Ritter Kunibert zu lauschen. Während der abendlichen Tour "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" erkunden sie die Stadt und ihre Geschichte. Die zirka 90-minütige Tour startet an der Tourist-Info Arkadenbau.

Am Samstag, 10. August, heißt es dann "Wo Kaiser, Fürsten war'n zum Kuren, wandeln wir auf deren Spuren!". Unter diesem Motto führt Grand Portier Udo Dickhage durch die Stadt. Bei seinem Rundgang gibt er Einblicke in die Geschichte Bad Kissingens und lüftet auch das ein oder andere Geheimnis der bekanntesten Kurgäste von einst. Die zirka 90-minütige Tour beginnt um 10.15 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau.

Genuss-Führung

Die Genuss-Stadt-Führung mit Sterne-Gastronom Hermann Laudensack verbindet am Samstag, 10. August, einen Gang durch die Geschichte der Stadt mit Köstlichkeiten der fränkischen Küche.

Stilecht in eine fränkische Saaletaltracht gekleidet, begrüßt Hermann Laudensack die Teilnehmer um 11.30 Uhr in seinem Romantikhotel. Dort erwartet die Gäste eine Menü-Variation. Anschließend führt Hermann Laudensack durch die historischen Kuranlagen und zeigt Europas größte Wandelhalle sowie die Säle des Arkadenbaus.

Weiter geht es durch die Gassen der Bad Kissinger Altstadt. In der ältesten Weinstube des Ortes wird eingekehrt. Die Speisen sind auf Wunsch auch vegetarisch möglich. Dies kann bei der Anmeldung angegeben werden.

Karten sind jeweils in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44 oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. sek