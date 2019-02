Am Waldrand ausgesetzt

Kalle (blaugrau-weiß), Karlson und Kilian (schwarz) sind ganz offensichtlich Brüder und auch noch ganz jung. Die Mitarbeiter des Tierheims Kronach schätzen sie auf höchstens ein halbes Jahr, vielleicht sogar noch jünger. Die drei Mümmelmänner wurden in einem Karton gefunden, der am Waldrand an der Straße Richtung Mostrach stand. Dort hatte sie ihr Besitzer Anfang Januar in der Kälte offenbar ausgesetzt.

Ob es sich wohl um ein ungeliebtes Weihnachtsgeschenk gehandelt hat? Oder hatte jemand ungeplanten Kaninchen-Nachwuchs und hat sich auf diese Weise der ungewollten Jungtiere entledigt? Man wird es wohl nie erfahren. Tatsache ist, dass die Häschen gestorben wären, wenn sie nicht rechtzeitig gefunden worden wären. Tierheimchefin Katrin Meserth ist fassungslos: "Wie herzlos muss man sein, um so etwas fertig zu bringen?"

Nun befinden sich Kalle, Karlson und Kilian - wie sie inzwischen getauft wurden - im Kleintierzimmer des Tierheims und freuen sich ihres Lebens. Fröhlich und munter hoppeln sie durch ihr Gehege, interessieren sich für alles und haben nur Unsinn im Kopf. Die bangen Stunden im kalten Karton haben sie längst vergessen. Die drei Optimisten schauen nach vorn und freuen sich auf ein hoffentlich glückliches und langes Kaninchenleben.

Und genau dazu möchte das Tierheim dem lustigen Trio verhelfen. Als ersten Schritt auf dem Weg in ein neues Zuhause ließ man die drei gleich mal kastrieren. Weiterer unerwünschter Nachwuchs ist somit ausgeschlossen. Am liebsten möchte das Tierheim die drei Hasenmänner nämlich zu netten Weibchen vermitteln. Sie verstehen sich zwar untereinander schon, aber die große Liebe herrscht zwischen den drei Brüdern nicht gerade. Viel harmonischer wäre es, die drei einzeln zu vermitteln, aber dafür mit Weibchen zu vergesellschaften. Einzelhaltung dagegen lehnt das Tierheim komplett ab. Wer möchte schon ein Leben lang in Isolationshaft verbringen ...

Kalle, Karlson und Kilian benötigen große Gehege, in denen sie fröhlich herumhoppeln können und nicht gleich wieder vor dem nächsten Gitter stehen. Sie sind noch jung und dementsprechend temperamentvoll. Sie spielen gerne Fangen, springen auf ihre Häuschen oder klettern durch Röhren und haben auch die kaninchen-typische Buddel-Leidenschaft geerbt. Dafür sollen sie in Zukunft unbedingt Gelegenheit haben.

Außerdem muss das Gehege natürlich gut sauber gehalten werden, die Hasen sollten immer Zugang zu frischem Heu und leckerem Gemüse haben und auch etwas Ansprache von ihren zweibeinigen Familienmitgliedern darf nicht fehlen. Auch Kinder sind sicher kein Problem, solange die Eltern die Aufsicht behalten und dafür sorgen, dass die Langohren weder vernachlässigt noch unabsichtlich gequält werden. Über ernst gemeinte Anfragen von verantwortungsbewussten Kaninchenfans freut sich das Tierheim Kronach. Wer Kalle, Karlson und Kilian eine glückliche Zukunft bieten kann, melde sich bitte unter Tel. 09261/20111 oder E-Mail: tsvkc@gmx.de red