Am Walberla unterwegs durch die Fastenzeit

Die katholischen Pfarreien um das Walberla wollen mit Stöcken in den Händen, Impulsen im Ohr und in Gemeinschaft zum Nordic-Walking einladen. An zehn Terminen in den Fastenwochen werden verschiedene Strecken rund ums Walberla gelaufen.

Die Laufwege dauern ungefähr 45 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ansprechpartner ist Gemeindereferent Christian Weinecke, Telefon 09191/976291, E-Mail christian.weinecke@erzbistum-bamberg.de. Termine sind: Dienstag, 3. März, um 17.15 Uhr an der Pfarrkirche Leutenbach; Samstag, 7. März, um 9 Uhr am Parkplatz zwischen Seidmar und Hundsboden; Dienstag, 10. März, um 17.15 Uhr am Friedhof in Gosberg; Samstag, 14. März, um 9 Uhr am Parkplatz gegenüber dem Gasthaus "Zum Walberla" in Kirchehrenbach; Dienstag, 17. März, um 17.15 Uhr an der Pfarrkirche Weilersbach; Samstag, 21. März, um 9 Uhr am Wanderparkplatz zwischen Oberehrenbach und Kasberg; Dienstag, 24. März, um 17.15 Uhr am Kindergarten Kunreuth; Samstag, 28. März, um 9 Uhr am Parkplatz gegenüber dem Gasthaus "Zum Walberla" Kirchehrenbach; Dienstag, 31. März, um 17.15 Uhr am Ortseingang Sigritzau; Samstag, 4. April, um 9 Uhr am Feuerwehrhaus Weingarts. red