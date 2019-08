Weil ihm sein 18-jähriger Vordermann in der Wildensorger Hauptstraße wohl zu langsam unterwegs war, überholte Donnerstagnacht gegen 23.30 Uhr ein 19-jähriger Golffahrer ihn dort. Allerdings kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Dort überschlug er sich mit seinem Auto, verletzte sich dabei leicht und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. An dem Golf entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. pol