Am VdK kommt die Politik nicht vorbei

Höchstadt - Als der Ortsverband Höchstadt des VdK vor rund einem Jahr zu seiner Jahreshauptversammlung 2017 einlud, gab es vor allem ein Thema: Die anhaltende Altersarmut. Am Samstag hat der Verband nun wieder seine Jahreshauptversammlung abgehalten - mit dem gleichen Problem wie vor einem Jahr.

Wie Günter Schulz, Höchstadts Zweiter Bürgermeister (SPD), feststellt, hat sich im vergangenen Jahr nichts an der Situation verändert. "Es passiert viel zu wenig", wirft er der Bundespolitik vor. Nun hoffe er auf die neue Regierung. Und auch auf den VdK.

Denn dieser fungiere als Schnittstelle zwischen den Problemen der Bürger und der Politik. In Bayern hat der Verein aktuell 670 000 Mitglieder. Für den Kreisvorsitzenden Karl-Heinz Bauer ein klares Zeichen, dass die "Missstände so groß sind". Die Rente sei viel zu niedrig und reiche nicht zum Überleben aus. "Es muss so sein, dass jeder von seiner Rente leben kann", sagt Bauer.

Der VdK versuche, diese Probleme zu beseitigen und die Politik auf Probleme aufmerksam zu machen. "Man muss mit uns reden", sagt er im Hinblick auf die hohen Mitgliederzahlen.

Auch in Höchstadt kann man sich über viele Mitglieder freuen. Aktuell zählt der Ortsverband 895 VdK-ler.

Im vergangenen Jahr hat man beim Kreisseniorenfasching mitgewirkt, viermal den Losbudenwagen eingesetzt und unter anderem neun gesellige Nachmittage veranstaltet. 15 870 Euro Einnahmen stehen 2017 rund 14 300 Euro Ausgaben gegenüber. Innerhalb des Vereins wurden zudem diverse Geburtstage gefeiert. Sogar zu fünf goldenen und sogar einer diamantenen Hochzeit hat der Ortsverband und Betreuerin Franziska Stromer gratuliert. Doch auch 13 Mitglieder verstarben 2017. "Wir waren nicht nur bei freudigen Anlässen anwesend", sagte Stromer. Am Samstag haben der Kreisvorsitzende Bauer und der erste Vorsitzende des Ortsverbandes Höchstadt, Michael Tohol, einige treue Mitglieder geehrt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Uwe Leuner, Regina Essler, Otto Hofrichter, Rita Ort, Juergen Schmitt, Irmgard Dengler, Margareta Ross, Helga Wellein, Heinrich Groganz und Heinrich Koch beglückwünscht.

30 Jahre beim VdK sind Betty Hertwich, Adam Pinz, Veronika Stigler, Elfriede Janetschke und Maria Emmerich.

Renate Schoenlein wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Weitere 37 Mitglieder durften sich zudem über die Glückwünsche für 10 Jahre Treue freuen.

Der Erste Vorsitzende Tohol gab bekannt, dass er nicht für eine neue Kandidatur zum Vorstand zur Verfügung stehen werde. Da er nicht direkt in Höchstadt wohne sei der Zeitaufwand sehr groß.

Yannick Hupfer