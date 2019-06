"Mit Jesus in einem Boot": Die Stadtpfarrer Stephan Eschenbacher (Haßfurt, Mitte) und Manuel Vetter (Hofheim, rechts) sowie Haßfurts Diakon Manfred Griebel feierten in der Unterhohenrieder Pfarrkirche den Gottesdienst, in dem sie fünf Kindern des Sylbacher Förderzentrums der Lebenshilfe Haßberge die erste heilige Kommunion spendeten. Vorbereitet hatten sie ihre Lehrerinnen Gerlinde Schmitt, Claudia Bezdeka, Sonja Pengler, Kristin Roche-Santiago sowie Diakon Griebel. Foto: rn