Am Telefon: Einfach mal zuhören

Die Corona-Pandemie zwingt die Menschen - auch an Ostern, zuhause zu bleiben, Verabredungen abzusagen und auf Reisen zu verzichten. Olaf Mauer, Dienststellenleiter der Johanniter in Schweinfurt: "Gerade jetzt vermissen Menschen den sozialen Kontakt. Was liegt da näher, als ein telefonisches Angebot zu schaffen, welches alleinstehende oder einsame Menschen nutzen können."

Für alle, die sich jetzt alleine fühlen und niemanden zum Austausch haben, kann das bundesweite Zuhör-Telefon der Johanniter eine Hilfe sein. Es ist ein kostenfreies Angebot an alle, denen ein freundliches Gespräch helfen könnte, die aktuelle Situation besser zu überstehen. "Wir Johanniter möchten weiter für die Menschen da sein und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind", fasst Mauer das neue Angebot zusammen. Das Zuhör-Telefon kann unter der kostenfreien Nummer Tel.: 0800/030 07 00 angerufen werden. Von Montag bis Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 19 Uhr hören geschulte Mitarbeitende zu und geben Hilfestellung bei Fragen. Anonym, kostenlos und ohne Zeitdruck. Das Angebot ist keine klassische Telefonseelsorge. Bei Bedarf werden weiterführende Angebote vermittelt.