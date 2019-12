Am Telefon abgezockt

Weil ihr am Telefon ein großer Gewinn versprochen wurde, ließ sich eine Lichtenfelserin Ende November dazu überreden, Bearbeitungsgebühren im Voraus zu bezahlen. Der erste Anruf, den die 54-Jährige erhielt, hörte sich vielversprechend an. Ein Mann sagte ihr einen Lotteriegewinn in Höhe von 38 700 Euro zu. Er klang seriös und sprach akzentfreies Deutsch. Um die Überweisung in die Wege zu leiten, sollte die angebliche Gewinnerin Bearbeitungsgebühren von mehreren Hundert Euro vorab entrichten. Der Anrufer wies sie an, Gutscheinkarten zu erwerben und die darauf abgedruckten Codes telefonisch zu übermitteln. Darauf ließ sich die Frau ein und gab dem vermeintlichen Lotteriemitarbeiter die Nummern. Als der Geldsegen ausblieb, wandte sie sich an die Polizei. pol