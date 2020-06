Am Steuer unterwegs mit Drogen

Polizeibeamte in beiden Inspektionen des Landkreises konnten am Wochenende Drogenfahrten unterbinden. Am frühen Samstagabend wurde ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer laut einem Bericht der Polizeiinspektion Ebern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem jungen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Nachdem sich der Verdacht einer Drogenfahrt erhärtete, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Ebern durchgeführt. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, erwartet den Fahrer eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz und ein hohes Bußgeld im dreistelligen Bereich. Ebenfalls am Samstag wurde - in diesem Fall von einer Streife der Polizeiinspektion Haßfurt - der 38-jährige Fahrer eines BMW in der Brüder-Becker-Straße in Haßfurt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch in diesem Fall stellten die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Nach einem positiven Urintest wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt in der Dienststelle der Polizei Haßfurt durchgeführt. pol