Am Steuer eingeschlafen ist ein 35-jähriger Autofahrer auf seiner Fahrt auf der B 286 von Arnshausen nach Bad Kissingen. Am Mittwoch, gegen 14 Uhr, kam er kurz nach dem Ortsausgang von Arnshausen mit seinem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall wurden lediglich zwei Leitpfosten beschädigt. Der Polizei gegenüber erklärte der Mann, dass er am Steuer kurz eingeschlafen sei. pol