Am Steuer eingeschlafen

Seine Müdigkeit am Sonntagnachmittag kommt einem 41-jährigen Skoda-Fahrer teuer zu stehen: Wie die Polizei meldet, verursachte der Mann einen Sachschaden in Höhe von geschätzt 3000 Euro. Er war nach seinen Angaben bei einer Fahrt durch die Rhön ausgesprochen müde. Kurz nach Riedenberg auf der Staatsstraße Richtung Bad Brückenau passierte es dann: Er nickte am Steuer ein und kam mit seinem Auto von der Fahrbahn nach rechts ab. Letztlich geriet sein Wagen auf eine aus dem Erdreich ansteigende Schutzplanke und rutschte auf dieser "Führung" etwa 50 Meter weit, bis er wieder auf vier Rädern auf festem Boden zum Stehen kam. Fahrer und seine beiden Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der Skoda musste abgeschleppt werden. pol