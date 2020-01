Am Sonntag werden die Kanzeln getauscht

Am kommenden Sonntag wagt das evangelische Dekanat Kulmbach etwas Neues und hat zum ersten Mal einen "Kanzeltausch-Sonntag" organisiert. Alle Pfarrerinnen und Pfarrer im Kulmbacher Bereich halten nicht in der eigenen Kirche Gottesdienst, sondern gehen in eine andere Gemeinde. Wegen der vielen Vakanzen und offenen Pfarrstellen zurzeit helfen auch ein Ruhestandspfarrer und eine Prädikantin mit.

Pfarrer "gehören" allen

"Wir wollen, dass die Gemeinden auch andere Pfarrerinnen und Pfarrer kennenlernen und umgekehrt auch die Geistlichen einmal an anderen Orten predigen, als sie es gewohnt sind", sagt Dekan Thomas Kretschmar. Damit soll bei allen das Bewusstsein gestärkt werden, dass kein Pfarrer und keine Pfarrerin nur "ihrer" Gemeinde gehört, sondern alle im Dekanat Dienst tun und sich gegenseitig vertreten. Wenn die Gemeinden die Pfarrerschaft schon kennen, werden solche Vertretungsaufgaben viel einfacher.

Wer predigt wo?

Hier die Übersicht der Gottesdienste mit den jeweiligen Pfarrern: Gärtenroth um 9.30 Uhr mit Pfarrerin Heidrun Hemme; Grafengehaig um 9.30 Uhr mit Pfarrerin Sigrun Wagner; Guttenberg um 9 Uhr mit Pfarrer i. R. Albrecht Bischoff; Harsdorf um 10 Uhr mit Pfarrer Peter Ahrens; Kirchleus um 9.30 Uhr mit Pfarrer Siegfried Welsch; Kulmbach-Auferstehungskirche um 9.30 Uhr mit Pfarrer Jürgen Singer; Kulmbach-Friedenskirche um 9.30 Uhr mit Pfarrerin Diana Eschrich-Skoda; Kulmbach-Johanneskirche um 9.30 Uhr mit Pfarrerin Katharina Winkler; Kulmbach-Kreuzkirche um 10 Uhr mit Pfarrer Hermann Thamm; Kulmbach-Mangersreuth um 9.30 Uhr mit Prädikantin Lydia Herold; Kulmbach-Nikolaikirche um 11 Uhr mit Pfarrer Martin Fleischmann; Kulmbach-Spitalkirche um 9.30 Uhr mit Pfarrer Martin Fleischmann; Lehenthal um 10 Uhr mit Pfarrer Rolf Dieling; Mainleus um 9.30 Uhr mit Pfarrer Holger Fischer; Melkendorf um 9 Uhr mit Pfarrer Hermann Thamm; Neuenmarkt um 9.30 Uhr mit Pfarrer Stefan Schleicher und dem Bodensee-Team; Presseck um 9.30 Uhr mit Pfarrer Reinhold Skoda; Rugendorf 10 Uhr mit Pfarrer Peter Brünnhäußer; Schwarzach um 9.30 Uhr mit Pfarrer Michael Schaefer; Stadtsteinach um 8.45 Uhr mit Pfarrer Peter Brünnhäußer; Trebgast um 9.30 Uhr mit Pfarrer Ralph Meyer; Untersteinach um 10.15 Uhr mit Pfarrer i. R. Albrecht Bischoff; Veitlahm um 9 Uhr mit Pfarrer Rolf Dieling; Wirsberg um 10 Uhr mit Dekan Thomas Kretschmar. red