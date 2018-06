Am Sonntag ist wieder Flohmarkt beim TSV

red



Erfahrene Sammler und Jäger wissen es: Der Sommer-Flohmarkt auf dem Sportgelände des TSV hat ein ganz besonderes Flair, weil der Ansturm nicht gar so arg groß wie zu Beginn der Flohmarkt-Saison ist. Wer aber auf der Suche nach einem raren Schnäppchen ist, sollte am Sonntag , 1. Juli, auf keinen Fall zu spät kommen: Schon in den frühen Morgenstunden sind die Stände schließlich besetzt. Wer als Verkäufer aktiv sein will, zahlt an den Sportverein eine Standgebühr (Informationen unter 0171/6908790). Wie gewohnt werden die Besucher des Flohmarkts vom Service-Team des TSV den ganzen Tag über mit allerlei Speisen und Getränken versorgt, es gibt ein buntes Rahmenprogramm und eine Tombola.