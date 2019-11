Marktschorgast 18.11.2019

verkauf

Am Sonntag Herbstmarkt

In Marktschorgast findet am Sonntag, 24. November, von 10 bis 16 Uhr wieder der Herbstmarkt auf dem Marktplatz statt. Die Gemeindebücherei bietet zusätzlich auch einen Bücherflohmarkt an. red