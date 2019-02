Die letzten Vorbereitungen für den größten Faschingsumzug am Obermain laufen auf Hochtouren. Im Kelbachgrund, im südlichsten Teil des Landkreises Lichtenfels, startet der Faschingsumzug unter dem Motto "Heut' geht's rund im Kelbachgrund" am Faschingssonntag, 3. März, um 12.15 Uhr in Oberküps und in Kleukheim um 13.30 Uhr. Dafür haben sich über 40 Gruppen angemeldet, und diese werden wieder das eine oder andere aktuelle Thema aufgreifen und aufs Korn nehmen.

Für jeden Euro ein Freilos

Es wird kein Eintritt erhoben. Das Faschingskomitee hofft jedoch wie jedes Jahr zur Deckung seiner Kosten auf großzügige Spenden der Besucher. Für jeden gespendeten Euro erhält der Besucher ein Freilos. Am Rosenmontag wird unter der Regie einer Glücksfee die Verlosung vorgenommen. Die Losbesitzer können in den folgenden Tagen in den Tageszeitungen und Wochenblättern sowie im Internet nachlesen, ob sie zu den Gewinnern zählen. Folgende Hauptpreise stehen für die Verlosung zur Verfügung: 1. Preis: Essensgutschein über fünf Haxen mit Sauerkraut und Brot und ein Kasten Bier; 2. Preis: Essensgutschein über fünf "Schäuferla" mit Sauerkraut und Brot und ein Kasten Bier.

Samba-Gruppe heizt ein

Dem Faschingskomitee ist es gelungen, erstmals und als Höhepunkt die Samba-Gruppe "Bateria quem e" aus Bamberg , die in den vergangenen Jahren die großen Rosenmontagsumzüge in Köln und Düsseldorf begleitete, zu verpflichten. Die Gruppe wird den Umzug mit ihren Samba-Rhythmen begleiten und auch nach dem Umzug in den Straßen von Kleukheim für brasilianisches Flair und Stimmung sorgen.

Ab 12 Uhr wird DJ "Jacky" am Schulplatz in Kleukheim für Stimmung sorgen. Nach dem Umzug geht die Party dort weiter und wird bis zum Abwinken für Stimmung und gute Laune sorgen. Über 4000 Salzbrezen und zentnerweise Süßigkeiten werden an die Besucher verteilt .

Sicherheitskonzept

Zur Sicherheit für alle Teilnehmer und Besucher wurde in den letzten Wochen vom Faschingskomitee das Sicherheitskonzept in Abstimmung mit der Marktgemeinde Ebensfeld, den Freiwilligen Feuerwehren und dem Sanitätsdienst der Rotkreuzbereitschaft Ebensfeld/Bad Staffelstein überarbeitet und den Erfordernissen angepasst. red