Am Schloss hält die Stimmung Hof

Burgpreppach — Matschpampe statt Schnee - aber sonst alle Ingredienzien, die es für einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt braucht. So ließen sich am Sonntag Tausende von Besuchern von der Schlossweihnacht in Burgpreppach auf das Christfest einstimmen. Im Hof des Deusterschen Wasserschlosses und auf der Straße davor waren es einmal mehr hauptsächlich heimische Vermarkter, Vereine und private Bastler, die vorwiegend selbstgefertigte Waren anboten. Auffallend in Burgpreppach ist Jahr für Jahr, dass die Menschen nicht nur zum Staunen und Einkaufen kommen, sondern Zeit einplanen. Zeit, um gesellig in Grüppchen zusammenzustehen, sich an Feuertonnen oder mit heißen Getränken aufzuwärmen und Momente und Eindrücke zu genießen. So fanden auch die "Schlossberger" aus Hohnhausen, der Alphornbläser Haßberge und der Leuzendorfer Musikanten, die allesamt ihre stimmungsvollsten Weihnachtslieder auspackten, viele dankbare Zuhörer. eki