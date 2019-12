Am Samstag Spendenparty in der Diskothek "Dreefs" in Marktrodach

"Hang Up Your Socks" heißt es am kommenden Samstag ab 21 Uhr in der Diskothek "Dreefs" in Marktrodach. Da wird nämlich für einen guten Zweck gefeiert, denn die Betreiber wollen die Stiftung für krebskranke Kinder Coburg finanziell unterstützen. Beim Pressegespräch im "Dreefs" meinte Diskothekenbetreiber Phillip Herpich: "Wir tun einfach das, was wir am besten können, und hoffen, dass wir so die Aufmerksamkeit auf die Betroffenen lenken und damit möglichst viele Menschen erreichen."

Wann und wie hilft die Stiftung?

Welche Bedeutung die Stiftung hat und warum man sie unterstützen sollte, erklärt Vorstand Uwe Rendigs: "Wir helfen Kindern und ihren Familien da, wo es nötig ist. Dabei stellt sich die Hilfe recht vielfältig dar." Rendigs spricht sowohl über finanzielle Zuwendungen, aber auch über seelischen Beistand und Hilfe bei Anträgen und schulischen Problemen. Manchmal gehe es auch nur darum, dass jemand zuhört. 14 Familien, in denen es jeweils um den Fall eines akut erkrankten Kindes gehe, unterstütze man derzeit. Tätig werde die Stiftung in den Landkreisen Coburg, Haßberge, Lichtenfels, Kronach, Sonneberg und Hildburghausen.

Ins Boot geholt haben sich die Diskothekenbetreiber aber auch andere Unterstützer wie zum Beispiel die Pizzeria "Da Franco" in Steinbach am Wald. Sohn Raffael Juliano zeigte sich begeistert, anderen helfen zu können: "Wir wollen zwei Euro pro Pizza spenden." Er wird mit seinem Verkaufswagen während der Veranstaltung draußen stehen, um hungrige Gäste zu bedienen.

Mitarbeiter selbst betroffen

In vorderster Front, wenn es um das Thema "Helfen" geht, stehen auch Marcel Rodzinski und seine Lebensgefährtin Olga Schneider von E + R Security. Die beiden unterstützen nicht nur die Veranstaltung selbst, sondern auch ihren Mitarbeiter Michael Meinhold, den Vater des an Leukämie erkrankten Ziani Dennis. Sie sind "die helfenden Hände, die wir so dringend brauchen und ohne deren Unterstützung wir schon längst am Ende wären", lobt Michael Meinhold sie. Weitere Unterstützung kommt von André Casella, "der immer da ist, wenn er gebraucht wird".

Franz Kluge von der Kinderkrebshilfe war und ist selbst betroffener Vater und weiß, welchen existenziellen Problemen eine Familie von einem Tag auf den anderen ausgesetzt sein kann. Das alles sei schon schwer genug, aber "dann kommen auch noch die Frömmler und sagen, das sei gottgewollt. Wie soll ich so etwas denn einem kleinen Kind erklären?" ml