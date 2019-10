Am Samstag ist Tag der offenen Tore auf dem Lagarde-Campus

Seit dem Abzug des US-Militärs steht die Stadt Bamberg vor der Mammutaufgabe, die rund 19 Hektar Konversionsfläche der Lagarde nicht nur zu entwickeln, sondern auch ins bestehende Stadtgefüge zu integrieren. Erste Projekte wurden bereits umgesetzt und die Pläne für die Baufelder im Westteil sowie die ehemaligen Stallungen an der Zollnerstraße stehen. Am Samstag, 26. Oktober, öffnet der Lagarde-Campus seine Tore. Von 11 Uhr bis 16.30 Uhr lädt die Stadt interessierte Bürger ein, sich vor Ort über die Bauvorhaben zu informieren.

Ein lebendiges Stadtviertel mit einer guten Mischung aus Wohnen, Dienstleistung und Kultur, verbunden mit einem zukunftsweisenden Energie- und Mobilitätskonzept, in dem die Bewohner gut leben und arbeiten können - so wird die Zukunft auf dem Lagarde-Campus nach Ansicht der Stadt aussehen. Einen ersten Eindruck davon können sich die Besucher beim Tag der offenen Tore machen. Um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr führen die Mitarbeiter des Amts für strategische Entwicklung und Konversionsmanagement die Gäste über die ehemals militärisch genutzten Flächen. Diese werden derzeit entsiegelt und saniert sowie die Funktionsgebäude zurückgebaut. Eine Führung dauert voraussichtlich eine Stunde.

Parallel zu den Rückbauarbeiten laufen die Planungen und Vorbereitungen für die künftige Neuerschließung sowie die Bebauungsplanung. In der ehemaligen Reithalle informieren Investoren, die P&P Gruppe GmbH aus Fürth sowie die Volksbau Bamberg GmbH & Co. KG, die Stadtwerke Bamberg, das Digitale Gründerzentrum Lagarde1 und die Wirtschaftsförderung, über ihre Vorhaben auf dem Areal.

396 Wohneinheiten geplant

Die P&P Gruppe plant 288 Wohnungen in den Bestandsgebäuden in der Zollnerstraße und nördlichen Weißenburgstraße für unterschiedliche Zielgruppen. Insgesamt 396 Wohneinheiten wird die Volksbau Bamberg realisieren. Ein neues Stadtviertel benötigt auch ein zukunftsfähiges Verkehrs- und Energieversorgungskonzept. Die Stadtwerke Bamberg präsentieren dazu ihre Pläne.

Was für Möglichkeiten der Lagarde-Campus hinsichtlich der Arbeitswelt hat, das zeigen drei Leuchtturmprojekte, die in ihrer Entwicklung bereits vorangeschritten sind: So bietet künftig das Digitale Gründerzentrum Lagarde1 - Zentrum für Digitalisierung und Gründung jede Menge Platz für Start-ups mit IT-Bezug. In dem Gebäudekomplex werden sowohl klassische Büros als auch Co-Working-Spaces, eine Cafeteria und ein moderner Veranstaltungsbereich für bis zu 200 Personen Platz finden. Direkt neben dem Digitalen Gründerzentrum soll das Medical Valley Center Bamberg entstehen. Die unmittelbare Nachbarschaft bietet Platz für weitere innovative IT-Unternehmen sowie IT-Unternehmen mit Fokus "Healthcare IT", die sich auf dem Areal ansiedeln können und so das innovative, zukunftsweisende Quartier komplettieren sollen. Wie das künftige Kulturquartier aussehen soll, zeigen die Gewinner des Wettbewerbs "Kulturquartier", Sauerzapfe Architekten und Hutterreimann Landschaftsarchitekten. red