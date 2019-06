Am Samstag hält kein ICE in Coburg

Bauarbeiten am Hauptbahnhof Erfurt sind der Grund, dass die Fahrpläne einiger ICE-Züge und des Regionalverkehrs in Thüringen am Wochenende gehörig durcheinander kommen. Auch Coburg ist betroffen: Die ICE-Schnellfahrstrecken Bamberg-Erfurt und Erfurt-Halle/Leipzig sind am Samstag, 22. Juni, komplett gesperrt. Wegen der Sperrung Erfurt-Bamberg ist auch Coburg vom ICE-Verkehr abgekoppelt. Der Bahnhof Erfurt soll laut Bahn am Sonntag, 23. Juni, 11 Uhr wieder ans Netz gehen. Die ICE zwischen Leipzig und Nürnberg werden bis dahin durch das Saaletal geleitet. Der von Coburg aus nächste Zustieg ist in Bamberg möglich. Weil die Züge wegen der Umleitung früher fahren, empfiehlt es sich, die genauen Abfahrtszeiten im Internet unter www.bahn.de nachzusehen. Im Hauptbahnhof Halle laufen ebenfalls Bauarbeiten. Er wird bereits seit Mittwochabend (22 Uhr) bis einschließlich Samstag, 22. Juni, 4 Uhr, nicht angefahren. sb