Am Samstag gibt es die Karten

Wie bereits angekündigt, findet das "Böckschießen", das bislang im Bräustadl der Privatbrauerei Haberstumpf in Trebgast über die Bühne ging, in diesem Jahr unter neuem Namen und in einer neuen Location statt. Am Samstag, 9. November, um 18.30 Uhr werden sich die Tore der Festscheune auf dem "Kuhmannshof" in Hegnabrunn öffnen, erstmals wird dort das "Moggerla Treib'n" stattfinden. Veranstalter ist der Brauchtums- und Dorfkulturverein "Hegnabrunner Moggerla" für beste Unterhaltung werden Jürgen Peter, Nicolas Peter und Werner Reißaus sorgen. Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 26. Oktober, von 10.30 bis 12 Uhr im Foyer des Gemeindesaals Neuenmarkt statt. Rei