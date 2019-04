An der Aktion "Zamm geht's", dem Frühjahrsputz auf oberfränkischen Kinderspielplätzen, nimmt die Aktionsgemeinschaft Kleintettauer Vereine (AKV) auch in diesem Jahr teil. Das beschlossen die Vorsitzenden in der Frühjahrssitzung im Gasthaus Ruppert. Treffpunkt ist bereits am kommenden Samstag um 10 Uhr auf dem Spielplatz in der Kleintettauer Siedlung. Große und kleine Helfer sind herzlich willkommen. Für Essen und Trinken wird gesorgt.

Rückblickend auf das vergangene Jahr erinnerte Vorsitzender Werner Vetter an die Teilnahme der AKV am Festumzug beim Kreismusikfest in Tettau. Den Kinderfasching unter Federführung der Rennsteigkapelle habe man unterstützt.

Die Vorsitzenden legten auch ihre Termine bis zum Jahresende fest. Die nächsten Veranstaltungen sind die Muttertags-Feier des SPD-Ortsvereins am Samstag, 4. Mai, im Gasthaus Ruppert. Am 17. Mai findet die Jahreshauptversammlung der Glasbewahrer am Rennsteig statt. Zwei Tage später steigt der Internationale Museumstag im Europäischen Flakonglasmuseum. An gleicher Stelle ist am 25.Mai eine Kostümführung unter dem Motto "Haute Couture der Sinneverführung" geplant.

Am 22. Juni brennt die Feuerwehr ihr Johannisfeuer ab. Und die Ortsgruppe des Frankenwaldvereins feiert voraussichtlich im Frühsommer 2019 ihr Fest "50 plus zwei".

Heiko Nebatz verwies darauf, dass der ASV in den nächsten Jahren sein Sportheim renovieren möchte. Er regte an, dass sich die AKV über eine Bestuhlung des größten Veranstaltungsraums Gedanken machen sollten. Die momentane Regelung mit dem Aufstellen von Bierzeltgarnituren sei nicht zeitgemäß.

Weiter beschlossen die Vereinsvertreter, dass die Schilder am Gemeinschaftsbaum der AKV aktualisiert werden. Dies ist erforderlich, da einige Vereine und Firmen nicht mehr existieren oder ihren Namen geändert haben und andere neu hinzugekommen sind.

Besonders erfreut waren die Vorstände über eine Spende des "Frauenstammtisches 2.0" an die AKV. Die 160 Euro sollen den Kindern zugute kommen.

Heiko Nebatz berichtete von einem etwas reduzierten Kassenstand. David Kappelt bescheinigte ihm eine saubere Buchführung.

Nichts Neues gab es bei den Wahlen. Vorsitzender bleibt Werner Vetter, der das Amt nun schon seit 1983 bekleidet.

Auch Schriftführer Gerald Seitz und Kassier Heiko Nebatz, beide seit 2007 im Amt, wurden bestätigt. wvk