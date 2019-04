Am Samstag durch das Rodachtal radeln

Eine gemütliche Frühlings-Radtour von B'90/Die Grünen durch das Rodachtal ist am Samstag, 27. April, mit den Grünen-Kreisverbänden aus der Region geplant. Die Strecke der Hauptroute ab Bad Rodach ist circa 30 Kilometer lang und verläuft meist auf Radwegen und Seitenstraßen. Die Führung hat Leo Tusche vom ADFC. Start ist in Coburg um 9.15 Uhr am Bahnhof. Wer an der Tour nicht teilnehmen, aber mit den Politikern sprechen möchte, kann ab 13 Uhr im Schlosscafé in Bedheim dazustoßen. Unter www.gruene-coburg.de/termine gibt es nähere Infos. red