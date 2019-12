Am Samstag die Stadt erkunden

Gäste und Besucher wandeln am Samstag, 7. Dezember, auf den Spuren von Friedrich von Gärtner und Max Littmann bei der 90-minütige Führung "Weltbadarchitekten in Bad Kissingen". Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. Ebenfalls am Samstag, 7. Dezember, gilt es, mit dem Nachtwächter während der abendlichen Tour "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" die Stadt und ihre Geschichte zu erkunden. Die ca. 90-minütige Tour beginnt um 20 Uhr an der Tourist-Info Arkadenbau. Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder E-Mail-

Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. sek