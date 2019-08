Am Rad schrauben und chillen

Selbst ist die Frau: Mädchen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt können ab jetzt selber den Radreifen wechseln, die Gangschaltung einstellen und die Bremsen überprüfen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Mirjam Schumann und Elena Dolgin von der Fahrradwerkstatt E- Werk Erlangen zeigen den Mädchen aus dem Landkreis am Montag, 12. August, im Jugendhaus "Rabatz" in der Erlanger Straße 56 a in Herzogenaurach von 14 bis 16 Uhr, wie einfach das geht.

Beim anschließenden Barbecue bis 18 Uhr verraten beide Expertinnen noch viele Tipps und Tricks. Interessierte können sich bei Helmut Bayer per E-Mail (helmut.bayer@erlangen-hoechstadt.de) anmelden. Falls vegetarisches oder veganes Essen gewünscht ist, bitte mit angeben. Die Veranstalter bitten darum, das eigene Fahrrad sowie Essen und Trinken für die Pausen mitzubringen.

Der Fahrrad-Workshop ist eine Kooperation zwischen dem Arbeitskreis Mädchen und der Jugendarbeit im Landkreis sowie dem "Generationen.Zentrum" und dem Jugendhaus "Rabatz" in Herzogenaurach. red