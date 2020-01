Am Putzenstein brennen die Bäume

Die sechste Kultursaison am Putzenstein ist zu Ende. Traditionsgemäß wird dies mit dem großen Christbaumverbrennen gefeiert. Das Lichtfest findet heuer am Sonntag, 26. Januar, statt.

Ab 16 Uhr treffen sich die Besucher zur gemütlichen Runde. Gegen 17 Uhr wird das große Feuer entzündet, um den ausgedienten Christbäumen die Ehre zu geben und das Licht im neuen Jahr willkommen zu heißen.

Mit Glühwein und Punsch soll der Anlass gebührend gefeiert werden. Und Bratwürste gibt es auch.

Eintritt frei

Wie in den Vorjahren wird das Duo "Edelherz" (André Tauer und Florian Horner) auch musikalisch eine wunderbare Stimmung zaubern. Das Team von Putzenstein wird am Samstag, 25. Januar, ab 14 Uhr mit Traktor und Hänger durch Felkendorf und Limmersdorf fahren und all die Christbäume einsammeln, die an der Straße stehen, um sie beim Lichtfest zu verbrennen. Die Bäume können aber auch vorher am Putzenstein vorbeigebracht werden. Der Eintritt zum Lichtfest ist frei. red