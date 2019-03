Am Pendlerparkplatz Kia angefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hat in Forchheim ein bislang Unbekannter an einem blauen Kia Ceed angerichtet. Das Fahrzeug war in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, am Pendlerparkplatz Am Stahl an der Bayreuther Straße abgestellt. Der Kia wurde am Heck angefahren und beschädigt. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900.