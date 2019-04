Am Parkplatz krachte es

Alkohol war nicht im Spiel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 3.10 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz der Disco. Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg wollte nach dem Discobesuch mit seinem Seat rückwärts ausparken und stieß gegen einen Ford. Ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher ergab laut Polizeiangaben einen Wert von 0,00 Promille. An den Fahrzeugen entstand jeweils Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. red