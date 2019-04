Am Ökofest wird angerichtet

Zum 19. Mal findet am Sonntag, 28. April von 11 bis 19 Uhr auf dem Festplatz am Weihersbach in Herzogenaurach das Ökofest statt. Die Besucher können Ökoprodukte, regional und fair, genießen, kaufen oder sich nur darüber informieren. An 44 Ständen treffen alle Interessierten auf Alternativen zum herkömmlichen Konsumangebot.

Alles geht auch anders: nachhaltiger, energieeffizienter, schadstoffärmer und gerechter, ob bei Lebensmitteln, Pflanzen, Mode, Kosmetik, Wohnen, Mobilität oder Geldanlage ..., es bestehen viele Möglichkeiten teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.

14 Vereine und Verbände, die sich für Menschenrechte, soziale

Gerechtigkeit, Tier- und Umweltschutz einsetzen, die Montessori-Schule, die Erlangener Waldorfeinrichtungen, die Wildnisschule und die Herzogenauracher Klimastreik-AktivistInnen und -Aktivisten Fridays For Future warten mit kreaktiven Angeboten für Groß und Klein auf.

Beliebte Anziehungspunkte

Zum Beispiel mit dem Angebot, mitgebrachte T-Shirts und Taschen neu zu gestalten, mit Bollerwagen-Fahrten, mit Kosmetik selbst herstellen, mit kosmischen Erzählungen, mit Mobilebasteln, mit Upcyceln und vielem mehr.

Natürlich werden sowohl das Herzogenauracher Öko-Bier als auch das Herzogenauracher Eis - aus Biozutaten, auch vegan - nicht fehlen. Neu dazu kommen Biobackwaren und landwirtschaftliche Produkte aus Herzogenaurach, sowie frischgestochener Biospargel aus Hemhofen. Die gut gefüllte Öko-Tombola wird wie immer auch dabei sein, ebenso die beliebten Rikscha-Fahrten. Für die Kleinen wird das Gehege mit echten Kaninchen ein beliebter Anziehungspunkt werden. Musikalisch wird das Festgeschehen von Piranha Social Club

eingetrommelt und dann weiter begleitet von Paddys Last Order mit Irish Folk und von IndiviDuo mit folkloristischer und klassischer Musik. Einen Tipp gibt es von Mitorganisatorin Reta Müller-Schimmel selbstverständlich auch: "Nicht vergessen genügend Kleingeld mitzunehmen, für die Pfandgebühren und für all die kostbaren Schätze..." Noch mehr Informationen finden sind unter www.oekofest-herzogenaurach.de. mb