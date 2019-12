Am öftesten zog Helga Heinlein die Wanderstiefel an

Bilanz eines erfolgreichen Jahres konnten die Mitglieder der Awo-Wandergruppe ziehen, wobei sie zugleich auf viele erlebnisreiche Touren zurückblickten. Alle Donnerstags-Wanderer hatten sich im Landgasthof "Zum Anker" im Stadtteil Weidnitz zusammengefunden.

Danach erinnerten Gerlind und Siegfried Konrad an die 18 Touren und wiesen darauf hin, dass die Gemeinschaft mittlerweile aus 60 Teilnehmern besteht, die längst nicht mehr nur aus Lichtenfels, sondern auch aus mehreren Nachbarlandkreisen kommen. 16 Touren hatte Helga Heinlein (Hochstadt) absolviert, die deshalb den von Monika und Winfried Langer gestifteten Pokal entgegennehmen durfte. Jeweils 14 Touren unternahmen Heidi Erhardt, Wolfsloch und Heinz Heinlein, Hochstadt, während jeweils 13-mal Klaus Seifert (Lichtenfels), Monika Emmert und Edith Naujoks (beide Burgkunstadt), Ewald Dorsch (Wolfsloch) und Irene Hempfling (Bayreuth) die Wanderstiefel geschnürt hatten. Sie wurden mit Sachpreisen belohnt. Ein besonderer Dank galt den Wanderführern und den Marketendern, die unterwegs für die Verpflegung gesorgt hatten.

Schließlich waren noch Bilder von den verschiedensten Wanderungen zu sehen. Auch der Wanderkalender 2020 lag schon vor, die ersten Touren sind am 9. Januar um Hainweiher, am 13. Februar in Burgkunstadt und am 5. März im Umfeld von Schloss Steinenhausen vorgesehen. dr