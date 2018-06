Am Montag startet der Biermarkenverkauf

Neues Desgin



Als das bargeldlose Bezahlen der Festmaß in den 50er Jahren auf der Kulmbacher Bierwoche aufkam, konnte noch niemand ahnen, welche Akzeptanz und Beliebtheit diese Zahlungsweise einmal annehmen würde. Inzwischen werden zwei Drittel aller Maßen mit der Biermarke gezahlt. Denn sie sieht nicht nur kultig aus, sie ist auch äußerst praktisch.Ab dem 2. Juli startet der Vorverkauf der Bier- und Essensmarken für die Bierwoche.Die Biermarke der Kulmbacher Bierwoche variierte schon immer im Design. Manchmal war es nur die Form, die verändert wurde, hin und wieder gab es auch Modifikationen in der Grundoptik. "Weil wir dieses Jahr mit dem neuen Stadel eine ganz besondere Bierwoche feiern, haben wir uns auch beim Aussehen der Biermarke etwas Neues einfallen lassen", verrät Organisator Michael Schmid Viereckig, aber mit abgerundeten Ecken ist sie von der Größe her ihren Vorgängerinnen sehr ähnlich. Doch während die alten Biermarken die Plassenburg als zentrales Motiv zierten, steht in diesem Jahr das neue Logo mit der Bier-Liesl im Vordergrund. Eingebettet in ein Herz heißt sie die Gäste mit einem Krug in der Hand willkommen. Die Marke bringt es damit auf den Punkt: Die Kulmbacher Bierwoche ist und bleibt ein Fest, bei dem das Bier und das friedvolle Feiern und Genießen im Fokus stehen.Die Vorzüge des bargeldlosen Bezahlens sprechen für sich: Zum einen ist es für die Besucher einfacher, schneller und unkomplizierter. Für eine Biermarke im Wert von 8,40 Euro bekommt man im Stadel entweder eine Maß Festbier oder zwei halbe Liter Kapuziner Weißbier . Zum anderen geht es für die Bedienungen schneller, da das Rechnen und das Herausgeben von Wechselgeld entfallen.Im Stadel werden drei individuell gebraute Festbiere und das Kapuziner Weißbier ausgeschenkt.Bestellungen, die so vorab vorgenommen werden, liegen rechtzeitig zur Abholung in der Kulmbacher Brauerei bereit. Die Erfahrung zeigt: Wer seine Marken frühzeitig in der Kulmbacher Brauerei abholt, erspart sich lästiges Anstehen, da zum Schluss der Ansturm doch immer höher ist.