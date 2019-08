Die Arbeiten an der neuen Wasserversorgungsanlage in Gumpersdorf gehen ihrem Ende entgegen. Das Wasserversorgungsnetz des Untersteinacher Ortsteils wird am Montag, 26. August, zwischen 9 und 15 Uhr an die "Rodacher Gruppe" angeschlossen. In diesem Zeitraum muss das Wasser im gesamten Ort abgesperrt werden. Die Bewohner werden gebeten, Vorsorge zu treffen. red