BRK

Am Montag ist wieder Blutspende

Der nächste Blutspendetermin des BRK-Kreisverbands findet am Montag, 15. April, von 13 bis 18.45 Uhr in den neuen Räumen in Kulmbach, Rot-Kreuz-Platz 1, statt. Die neuen Räume sind barrierefrei, es st...