Am Montag geht es los

Die Schulleitung der Heinrich-Thein-Berufsschule weist auf den Unterrichtsbeginn an dem Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Haßfurt hin: Der reguläre Unterricht beginnt am Montag, 9. September, um 8 Uhr. Außerdem findet an diesem Tag für alle Berufsanfänger, einschließlich Berufsgrundschuljahr, Berufsvorbereitungsjahr schulisch und Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege, Sozialpflege und für Technische Assistenten für Informatik, die Einschreibung statt.

Jugendliche, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben und noch berufsschulpflichtig sind, schreiben sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ein. Die Schüler werden gebeten, sich zu diesem Termin am derzeitigen Haupteingang der Heinrich-Thein-Schule einzufinden (Durchgang zwischen IT-Lernzentrum und Hauptgebäude nutzen). Dort erfolgt die Einweisung in die Klasse. red