Am Montag beginnt das neue Semester

Für nachstehende Kurse an der Volkshochschule Thurnau-Kasendorf-Wonsees sind noch Plätze frei und werden noch Anmeldungen entgegengenommen:

Fit und Fun: Ab Montag, 17. September, zehn Abende, 20 bis 21 Uhr.

Computerkurs: Internet für Einsteiger.; ab Montag, 17. September, zwei Abende, 18.30 bis 20.15 Uhr.

Entspannung mit Klangschalen: Ab Montag, 17. September, zehn Abende, 18.15 bis 19.15 Uhr.

Aroha - Fitnesssport und Prävention in einem: 1. Kurs ab Montag, 17. September; 2. Kurs ab Donnerstag, 20. September, jeweils zehn Abende, 18 bis 19 Uhr.

Line Dance - für Anfänger und Wiedereinsteiger: Ab Dienstag, 18. September, elf Abende, 18.15 bis 19.30 Uhr.

Line Dance für Anfänger: Ab Donnerstag, 20. September, elf Abende, 18.30 bis 19.30 Uhr.

Line Dance - Fortgeschrittenenkurs: Donnerstag, 20. September, elf Abende, 19.30 bis 20.45 Uhr.

Englisch für Anfänger: Ab Mittwoch, 19. September, zwölf Abende, 19.30 bis 21 Uhr.

Englisch für Fortgeschrittene: Mittwoch, 19. September, zwölf Abende, 18 bis 19.30 Uhr.

Französisch für Anfänger mit guten Vorkenntnissen (A1): Ab Mittwoch, 19. September, 14 Abende, 18.30 bis 20 Uhr; Wiedereinsteiger willkommen.

Sport mit kleinen Hantelnn und großer Wirkung - YoungGo: Ab Mittwoch, 19. September, vier Termine (19. und 26. September, 3. und 10. Oktober), 17 bis bis 18.30 Uhr.

Das gesamte Programm und das Anmeldeformular der VHS Thurnau-Kasendorf-Wonsees findet man im Internet unter der Adresse www.thurnau.de. Anmeldung per Fax an 09228/95151 oder per E-Mail an info@thurnau.de. Bei Rückfragen steht die Marktverwaltung unter Telefon 09228/9510 gerne zur Verfügung. red