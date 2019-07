Bad Kissingen 11.07.2019

Am Mittwoch eingeschränkter Betrieb

Das Amtsgericht Bad Kissingen ist wegen einer Gemeinschaftsveranstaltung am Mittwoch, 17. Juli, geschlossen. In Eilfällen bitte an die Pforte des Dienstgebäudes in der Von-Hessing-Straße 7 wenden. sek