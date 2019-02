Am Kirchweihmontag in Hafenpreppach funkte es einst

Wasmuthausen — "Wir sind froh, dass wir noch zusammen sind" äußert sich Monika Schmul aus Wasmuthausen und spielt auf die gesundheitlichen Probleme ihres Mannes Willibald in den letzten Jahren an. Dieser stimmt ihr mit einem Strahlen in den Augen zu, denn am Valentinstag konnten die beiden Goldene Hochzeit feiern.

Gegen Kriegsende in Silberberg (heute Tschechien) geboren, wurde Willibald Schmul 1946 mit seiner Familie aus der Heimat ausgewiesen. Seine Frau Monika floh 1960 mit ihrer Familie aus der damaligen DDR, wo sie in Galun, Brandenburg, geboren worden war. Sie kann noch genau benennen, wann es zwischen ihr und Willibald gefunkt hat: Am Kirchweihmontag 9. Oktober 1967, in Hafenpreppach. Vor 50 Jahren haben beide in Hafenpreppach geheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, inzwischen kamen die zwei Enkel Patricia und Sebastian dazu.

Monika Schmul arbeitete etwa 30 Jahre lang in der Firma Strewa, später Koinor in Maroldsweisach, Willibald als gelernter Modellbauer in der Firma Posekardt in Oberelldorf. Ihren Lebensabend verbringen sie in ihrem Haus in Wasmuthausen, das ihnen seit 1971 Heimat ist. Mit dem SV Hafenpreppach fühlt sich der Jubilar seit 60 Jahren verbunden, zusammen mit seiner Frau geht er gerne zum Fußballschauen nach Unterpreppach, dem Verein, bei dem Söhne und Enkel aktiv waren und sind. Sie strickt noch gerne und werkelt mit ihrem Mann im Garten.