Am Donnerstag, 25. Juli, lädt ab 15 Uhr Pilgerbegleiter Reinhold Bayer im Rahmen der ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge zum Pilgern am Gedenktag des heiligen Jakobus ein. Nach einem Pilgerkaffee im alten Pfarrhaus in Kirchschletten führt die Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg am Main entlang nach Ebing in die Jakobi-Kirche zum Jakobusfestgottesdienst. Danach findet eine gemütliche Einkehr in der "Schwana" statt. Anmeldung bei Reinhold Bayer unter Telefon 09573/4479134. red