Am Igelsdorfer Weg nochmals gesperrt

Von Montag, 18., bis voraussichtlich Freitag, 22. November, ist in Baiersdorf die Straße Am Igelsdorfer Weg zwischen In der Hut und Lindenstraße gesperrt. Dort werden Kanalanschlüsse für die neuen Häuser gelegt. Die Umleitung führt von Am Igelsdorfer Weg über die Kreisstraßen ERH 29, ERH 5 und dann in die Straße In der Hut. Die Haltestellen In der Hut und Mittelschule der Buslinien 252, 254 und 256 entfallen während der Bauarbeiten. Als Ersatz dient die Haltestelle Bahnhof-Ostseite. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. Das Amt bittet zudem, mögliche Behinderungen oder Verzögerungen zu entschuldigen. red