Von Montag, 5., bis voraussichtlich Freitag, 30. August, ist die Straße "Am Igelsdorfer Weg" zwischen "In der Hut" und "Lindenstraße" gesperrt. Dort werden Wasseranschlüsse für die neuen Häuser gelegt. Die Umleitung führt von "Am Igelsdorfer Weg" über die ERH 29 und die ERH 5 in die Straße "In der Hut". Die Haltestelle "In der Hut" der Buslinie 252 entfällt während der Bauarbeiten. Als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle "Bahnhof Ostseite". red